Минэнерго официально подтвердило прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС в энергосистему

«Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск». На данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также подчеркивается, что все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме.