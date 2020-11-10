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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ БЕЛАЭС В ЭНЕРГОСИСТЕМУ
09:16 11.11.2020
Минэнерго официально подтвердило прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС в энергосистему
«Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск». На данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время», - говорится в сообщении ведомства.
В нем также подчеркивается, что все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме.
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