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ЭКОНОМИКА РБ


ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 6,2%


18:01 10.11.2020

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 105,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-октябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-октябрем 2019 года на 5,3%. При этом годовая инфляция в Беларуси в октябре ускорилась до 6,2%.

Цены на продовольственные товары в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,6%, с начала года - на 3,5%. В годовом выражении цены на продукты в октябре выросли на 4,6%.

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,9% по сравнению с сентябрем, с начала года - на 7,3%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в октябре на 7,5%.

Цены и тарифы на услуги в октябре выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем, с начала года - на 6,0%. В годовом выражении услуги в октябре подорожали на 7,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. – 105,9%.
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