Обсуждение проблем и перспектив развития финансового права в условиях цифровизации экономики пройдет БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, более 40 практикующих юристов 13 ноября представят свои доклады по теме «Финансовое право в условиях цифровизации экономики» в рамках Международного научно-практического круглого стола, который пройдет в заочном формате.

К участию заявлены доклады экспертов из БГУ, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Саратовской государственной юридической академии, Южно-Уральского государственного университета, Уральского государственного юридического университета, Института государства и права Российской академии наук (Россия), Масарикова университета (Чехия) и др.

Работы будут посвящены правовому регулированию цифровизации финансового рынка, проблемам и перспективам финансового контроля и совершенствованию правового регулирования налогообложения в условиях цифровой экономики, цифровым технологиям в развитии налогового администрирования, цифровой трансформации банковских решений, а также финансово-правовой грамотности в цифровую эпоху.

Материалы круглого стола опубликуют в сборнике докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает юридический факультет БГУ.