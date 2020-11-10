К пилотному проекту по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования подключились Брестская, Витебская, Гомельская и Гродненская региональная таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, тем самым проект вышел на республиканский уровень.

Центр электронного декларирования стартовал на базе Минской региональной таможни 1 сентября текущего года. С середины октября к нему присоединилась Могилевская таможня.

При реализации проекта декларация на товары, направленная декларантом или таможенным представителем в пункт таможенного оформления одной таможни, может быть зарегистрирована и принята к рассмотрению в пункте таможенного оформления другой таможни. При этом таможенный досмотр, отбор проб и образцов товаров в случае необходимости проводится в таможне, в регионе деятельности которой находятся декларируемые товары.

Суть работы центра электронного декларирования заключается в равномерном распределении деклараций на товары между пунктами таможенного оформления, что позволяет значительно сократить сроки выпуска товаров.