Крупнейший в Беларуси каршеринг Anytime запустил в ночь на 10 ноября полномасштабное обновление сервиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, проведен глобальный апгрейд тарифной линейки, возвращен поминутный тариф. Компания перешла на новую платформу и новое приложение, внедрила дополнительные функции, ранее не существовавшие на отечественном рынке каршеринга.

Все нововведения основаны на результатах исследований, проведенных компанией среди автомобилистов нынешним летом, и учитывают ключевые пожелания как действующих, так и потенциальных пользователей сервиса. Выяснилось, что существующая в Беларуси модель каршеринга, характерная для всех операторов рынка, не в полной мере удовлетворяла потребителей. Это стало причиной барьеров потребления, которые останавливают потенциальную аудиторию воспользоваться услугой.

В частности, в ходе исследований были определены следующие барьеры и драйвера для пользования каршерингом и пожелания водителей: 60% клиентов считают наиболее привлекательным поминутный тариф; около 50% постоянных клиентов считают важным, что компании предоставляют им скидки и бонусы; 40% автолюбителей признаются, что не используют каршеринг, так как их волнует ответственность перед компанией при ДТП.

При этом 21% клиентов утверждают, что самым главным фактором выбора каршеринга при планировании поездок является наличие автомобилей поблизости.

В число самых популярных пожеланий клиентов также вошли возможность просчитать стоимость поездки из пункта А в пункт Б, а также узнать уровень заправки автомобиля заранее.

На базе этих данных компания Anytime реализовала ключевые пожелания действующих и потенциальных пожеланий клиентов. Таким образом, будет возвращен поминутный тариф. Более того, в нем будут предусмотрены скидки в ночные и утренние часы.

В линейке тарифов также появится Zero - тариф с нулевой ответственностью при ДТП.

Для постоянных клиентов вводятся «проездные» на 3, 5, 7, 15 или 30 дней на определенное количество минут. Это совершенно новая услуга для белорусского рынка. Для владельцев проездных стоимость минуты будет ниже, тратить время можно будет в комфортном для себя режиме, а тарифы на автомобили премиум и эконом-класса будет одинаковы. Таким образом, для владельцев проездного стоимость аренды премиальных седанов BMW снизится более, чем вдвое – с 0,65 до 0,28 рубля в минуту.

«Это самое выгодное предложение, о нем давно мечтали все любители BMW», - утверждают в Anytime.

Благодаря переезду приложения Anytime на новую платформу, для пользователей станут доступны и другие новые функции. Например, «Радар», который будет следить за появлением поблизости каршерингового автомобиля и, при необходимости, автоматически бронировать его. А сервис «Фикс-тариф» позволит, указав маршрут, заранее рассчитать стоимость поездки вне зависимости от дорожного трафика. Это также уникальная услуга для белорусского рынка каршеринга, по аналогии с тарифообразованием в такси.

Пожелание клиентов знать уровень заправки автомобиля также реализовано в новом приложении - на карте в приложении карте появятся изображения машинок с индикатором уровня топлива.

«Это абсолютно новый Anytime, который будет кардинально отличаться от любого аналога на белорусском рынке. Естественно, в лучшую сторону. И это те самые новые сервисы и функции, которые, по сути, придумали наши пользователи», - говорят в компании.

Новое приложение появилось утром 10 ноября. Каждый пользователь, зайдя в приложение Anytime, увидит информационный баннер, при нажатии на который обновление произойдет автоматически. Все ранее введенные личные данные сохранятся.

Международный каршеринг Anytime вышел на белорусский рынок в сентябре 2018 года. На сегодня воспользоваться услугами компании могут жители Минска, Гомеля и Бреста. В парке Anytime – более 500 автомобилей - экономичные Volkswagen Polo, Geely Emgrand 7 и премиальные седаны BMW 320i. В Минске доступно свыше 300 автомобилей. На арендованном автомобиле разрешено передвигаться по всей территории Беларуси, но оставить машину необходимо в зоне охвата, то есть в Бресте, Минске или Гомеле.

В базе пользователей на сегодня зарегистрировано более 150 тыс. человек. Согласно данным компании, средняя продолжительность поездки на каршеринге в Минске составляет около 25 минут (имеет сезонные колебания). Каждый автомобиль каршеринга заменяет примерно 7-9 личных.

Воспользоваться услугами сервиса могут лица не моложе 19 лет с водительским стажем не менее 1 года.