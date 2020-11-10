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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛИ 46,6% В ДОХОДАХ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:25 10.11.2020
Платежи субъектов малого и среднего бизнеса за январь-сентябрь 2020 года составили 46,6% в доходах консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в области числится 63 458 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 19 375 организаций и 44 083 индивидуальных предпринимателя. За девять месяцев нынешнего года их поступления составили 1,2 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах выросли на 63 млн рублей, или на 5,6%.
18 959 организаций – субъектов малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) перечислили в бюджет 934,5 млн рублей, доля в поступлениях малого и среднего бизнеса составляет 78,9%.
От 416 организаций – субъектов среднего предпринимательства (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) поступило 182,3 млн рублей, доля – 15,3%.
Индивидуальными предпринимателями уплачено 67,8 млн рублей, что составляет 5,8% от уплаченного малым и средним бизнесом.
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