Платежи субъектов малого и среднего бизнеса за январь-сентябрь 2020 года составили 46,6% в доходах консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в области числится 63 458 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 19 375 организаций и 44 083 индивидуальных предпринимателя. За девять месяцев нынешнего года их поступления составили 1,2 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах выросли на 63 млн рублей, или на 5,6%.

18 959 организаций – субъектов малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) перечислили в бюджет 934,5 млн рублей, доля в поступлениях малого и среднего бизнеса составляет 78,9%.

От 416 организаций – субъектов среднего предпринимательства (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) поступило 182,3 млн рублей, доля – 15,3%.

Индивидуальными предпринимателями уплачено 67,8 млн рублей, что составляет 5,8% от уплаченного малым и средним бизнесом.