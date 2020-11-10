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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОССТАНДАРТА ЗАБРАКОВАЛА РОССИЙСКИЙ ТОМАТНЫЙ КЕТЧУП МАРКИ «НЕЖИНО»
17:08 10.11.2020
Гродненская областная инспекция Госстандарта при проверке одного из торговых объектов Кореличского района выявила опасную продукцию – кетчуп томатный 2-й категории «Шашлычный» с маркировкой «Нежино» (изготовитель ООО «Тихвинский уездъ», Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в областной инспекции Госстандарта, по результатам проведенных в лаборатории РУП «Научно-практический центр гигиены» испытаний установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по маркировке в части предоставления достоверной информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей. Фактически в состав кетчупа входит обнаруженный синтетический краситель: понсо 4R (Е124), не указанный в маркировке; отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
По результатам проверки импортеру направлено предписание об изъятии продукции из обращения. С целью усиления государственного контроля за качеством реализуемой пищевой продукции, информация о выявленных нарушениях, направлена в Инспекцию Госстандарта по месту нахождения импортера, для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
В Государственный комитет Республики Беларусь направлены предложения о включении указанного кетчупа в реестр опасной продукции, а также о прекращении действия на территории Беларуси декларации о соответствии, которой сопровождалась продукция.
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