Облачный оператор beCloud полностью завершил строительство инфраструктуры сети LTE на Зеленолужской, третьей линии Минского метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на участке первых 4 станций новой ветки – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» – окончены все необходимые работы: прокладка излучающего кабеля, волоконно-оптических линий связи, размещение базовых станций.

В самом ближайшем будущем абоненты всех операторов смогут пользоваться высокоскоростной мобильной связью 4G на платформах новых станций, в туннелях и в подземных переходах между станциями.

После завершения тестирования и выполнения необходимых административных процедур beCloud предоставит доступ к LTE-инфраструктуре на третьей линии метро всем заинтересованным мобильным операторам.