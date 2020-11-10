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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЛАЧНЫЙ ОПЕРАТОР BECLOUD ПОСТРОИЛ СЕТЬ LTE НА НОВОЙ ЛИНИИ МЕТРО
16:54 10.11.2020
Облачный оператор beCloud полностью завершил строительство инфраструктуры сети LTE на Зеленолужской, третьей линии Минского метрополитена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на участке первых 4 станций новой ветки – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» – окончены все необходимые работы: прокладка излучающего кабеля, волоконно-оптических линий связи, размещение базовых станций.
В самом ближайшем будущем абоненты всех операторов смогут пользоваться высокоскоростной мобильной связью 4G на платформах новых станций, в туннелях и в подземных переходах между станциями.
После завершения тестирования и выполнения необходимых административных процедур beCloud предоставит доступ к LTE-инфраструктуре на третьей линии метро всем заинтересованным мобильным операторам.
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