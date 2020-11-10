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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «АЛИВАРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СТАЖИРОВКУ, В ПРОГРАММЕ КУРСЫ ДЕГУСТАТОРА


16:42 10.11.2020

Пройти стажировку в международной компании с возможностью последующего трудоустройства и научиться при этом дегустировать пиво, сидр и квас предлагают молодым людям с опытом работы не более двух лет. Такую вакансию, а точнее сразу 9 вакансий для выпускников и молодых специалистов разместила на сайте жаждароста.бел компания «Аливария», входящая в группу компаний Carlsberg Group.

Разыскиваются маркетологи, логисты, аналитики в плановый отдел и даже финансисты. При этом каждый стажер станет еще и профессиональным дегустатором. Ничего необычного, поясняют в компании, ведь каждый начинающий специалист в компании должен хорошо разбираться в продукте.

Это уже 8-й по счету набор стажеров в «Аливарию» по программе «Жажда роста». Приглашают студентов выпускных курсов или ребят, которые закончили вуз год-два назад. Существенное требование международной компании – владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Что важно, это не бесплатная практика, а оплачиваемая стажировка сроком минимум на 3 месяца.

Но самая привлекательная часть «офера» – это возможность последующего официального трудоустройства в группе Carlsberg. Без опыта работы в «Аливарию» практически невозможно устроиться, а «Жажда роста» предоставляет молодым специалистам уникальный шанс. HR-менеджеры компании не обещают, что каждый попадет в «Аливарию», но, по статистике прошлых лет, из 55 стажеров каждый второй получил предложение присоединиться к команде пивоваров. Например, стажеры первой волны уже выросли до таких должностей как старший бренд-менеджер и начальник отдела доставки.

Еще один приятный бонус стажировки в «Аливарии» – это курс дегустатора. Будущему специалисту компании предстоит оценивать более 30 сортов пива, сидра, кваса, которые представлены в Беларуси «Аливарией». Стажеры должны будут не только попробовать и безошибочно различать сорта, но и «прокачают» свои органы чувств, восприимчивость которых так важна для пивного сомелье.

«Старшекурсники, как правило, очень волнуются в процессе поиска первой работы. Они задаются вопросами: правильную ли я выбрал профессию, смогу ли я быть хорошим специалистом, найду ли я в конце концов работу, если у меня свободный диплом и нет опыта? Особенно актуальны такие вопросы в этом году, когда соискателей намного больше, чем предлагаемых вакансий. Поэтому для них стажировка в «Аливарии» может стать отличной возможностью поверить в свои силы и проявить себя. В этом году программа «Жажда роста» также хороший шанс не только начать карьеру под руководством опытных наставников, но и освоить сразу две профессии», - рассказала Александра Грибанова, ведущий специалист по корпоративным отношениям «Аливарии».

Чтобы попасть на стажировку «Жажда Роста» в «Аливарию» необходимо заполнить небольшую анкету и выслать резюме на сайте жаждароста.бел до 30 ноября. Приступать к работе нужно будет в феврале.
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