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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 800 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВЫСАДИЛИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА


16:09 10.11.2020

За 2020 год в населенных пунктах Беларуси высажено 800 235 растений, в том числе 484 760 деревьев и 315 475 кустарников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, посадки активно велись в весенний и осенний период. За осень было высажено почти 400 тыс. растений - 217 202 дерева и 180 185 кустарников.

Посадки были частью глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину». Минприроды проводит ее в Год малой родины для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе. Экологическая кампания включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий. Например, в этом году по инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходил месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах.

К мероприятиям могли присоединиться все желающие. Глобальная экологическая кампания «Обустроим малую родину» стартовала весной 2018 года.
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