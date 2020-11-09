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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ НА 7,6%


15:21 10.11.2020

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили в январе-сентябре экспорт в дальнее зарубежье по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на рынки дальнего зарубежья экспортировано продукции на 217,4 млн долларов США, что на 15,4 млн долларов США больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Увеличилась и доля поставок в дальнее зарубежье в общем объеме экспорта. За январь-сентябрь текущего года она составила 50,3% и превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 2,8%.

Наибольший объем отгрузок пришелся на Польшу (28,8% от общего объема экспорта в дальнее зарубежье), Китай (22,2%) и Литву (13,3%). В целом поставки на рынки дальнего зарубежья охватили 56 стран. Среди них такие как Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Иран, Турция, ОАЭ, Канада, Мексика, Шри-Ланка.

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья наибольшая доля пришлась на целлюлозу (25,8% в общем объеме), фанеру (18,2%) и мебель (14,2%). Поставляется также вся линейка древесных плит (ДСП, ДВП/МДФ), бумага, картон, обои, двери, окна, строительные конструкции, деревянные дома, продукты лесохимии, пиломатериалы и древесное топливо.

В целом за 9 месяцев текущего года предприятиями концерна экспортировано продукции на 431,8 млн долларов США, что на 1,4% больше уровня аналогичного периода 2019 года. География поставок в целом охватила 66 стран.
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