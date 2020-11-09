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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ В ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
14:18 10.11.2020
Компания «Белоруснефть» внедряет полную автоматизацию процессов и контроль в онлайн-режиме, что является новым словом в системе хранения нефтепродуктов.
Цифровой формат стартовал в ноябре, пишет портал Neft.by.
Так, 11 крупнейших складов хранения нефтепродуктов дочерних предприятий «Белоруснефти» переведены на новую модель работы. Программные продукты АРМ «Учет нефтепродуктов в резервуарном парке СХН» и АИС «Мониторинг СХН» позволяют в онлайн-режиме отслеживать приемку, движение, хранение и отгрузку нефтепродуктов, сигнализируя о малейших отклонениях от нормы в работе оборудования, а также качественном и количественном состоянии нефтепродукта. То, что раньше требовало «ручного» контроля, теперь доверено умным технологиям.
Автоматизированная информационная система «Мониторинг складов хранения нефтепродуктов» внедрена при непосредственном участии управления нефтепродуктообеспечения Центрального аппарата компании, дочерних предприятий по нефтепродуктообеспечению на основе информационных технологий, разработанных инженерами-программистами Производственного управления «Связьинформсервис».
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