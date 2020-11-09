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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ БУДЕТ СОЗДАН В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»


13:55 10.11.2020

11 ноября 2020 г. состоится подписание соглашения между Национальным центром интеллектуальной собственности (НЦИС) и администрацией индустриального парка «Великий камень» о создании на территории парка центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, международный проект по созданию сети ЦПТИ, инициированный еще в 2009 г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности, призван содействовать наращиванию инновационного потенциала стран и регионов через обеспечение информационной и научно-методической поддержкой пользователей услуг ЦПТИ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В настоящее время НЦИС в соответствии с соглашением с ВОИС от 10 октября 2016 г. реализует проект по созданию и развитию сети ЦПТИ в Беларуси, который направлен на стимулирование инновационной деятельности и экономического роста путем упрощения доступа к технической информации и укрепления возможности эффективного применения полученной информации.

На сегодня в Беларуси открыты и действуют восемь ЦПТИ, по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, НЦИС и Белорусском государственном университете.

Деятельность новой структуры на территории индустриального парка упростит исследователям поиск информации о существующих научных достижениях и активизирует научную работу молодых ученых и стартап организаций. Теперь все желающие сотрудники резидентов парка получат бесплатный доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, НЦИС и другим тематическим ресурсам. Кроме того, при необходимости пользователям окажут консультацию и помощь с поиском нужных материалов, а также проведут обучающие мероприятия по работе с базами данных.

Планируется, что в перспективе развитие сети ЦПТИ в Беларуси создаст дополнительные стимулы для эффективного использования научно-технической информации молодыми учеными и организациями, а также вовлечения их в инновационное развитие страны.
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