Организации Госстандарта во всех регионах страны проведут около 80 мероприятий различного формата в рамках Европейской недели качества и Всемирного дня качества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, деловые встречи и вебинары с организациями пищевой, легкой, химической отраслей и бизнеса регионов по актуальным вопросам применения технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), метрологической деятельности, совершенствования систем менеджмента, повышения компетентности персонала состоятся в Минске, Бобруйске, Гродно, Гомеле, Витебске, Калинковичах, Могилеве, Молодечно, Пинске, Полоцке, Слуцке, Орше.

Получить ответы на вопросы субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели смогут во время прямых телефонных линий, которые пройдут в эти дни в БелГИМ, БГЦА, БГИПК, в центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) в Борисове, Бресте, Бобруйске, Барановичах, Витебске, Гродно, Гомеле, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Молодечно, Пинске, Полоцке, Орше, а также в областных инспекциях Госстандарта.

День открытых дверей состоится в Центре испытаний и сертификации ТООТ, а Витебская областная инспекция Госстандарта проведет встречу с выпускниками Витебского государственного технологического университета. Слуцкий ЦСМС организует тематическое занятие для детей дошкольного возраста на тему: «Качество мытья рук – залог здоровья».

БелГИСС представит короткометражный видеоролик о роли качества в повседневной и профессиональной жизни специалистов института, а Полоцкий ЦСМС организует фоточеллендж «Я за качество!» (#Язакачество2020).

В 2020 г. Всемирный день качества отмечается 12 ноября (второй четверг ноября). Европейская неделя качества проходит с 9 по 15 ноября под девизом «Качество как конкурентное преимущество в условиях неопределенности».