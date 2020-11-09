ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

12:32 10.11.2020 Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома стала главный врач 11-й городской клинической больницы Минска Жанна Казаченок. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, сегодня ее представили коллективу комитета по здравоохранению. Сергей Малышко, руководивший учреждением с мая 2017 года, будет работать главным врачом Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации. Это в Аксаковщине.