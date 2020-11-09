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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
12:32 10.11.2020
Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома стала главный врач 11-й городской клинической больницы Минска Жанна Казаченок. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, сегодня ее представили коллективу комитета по здравоохранению.
Сергей Малышко, руководивший учреждением с мая 2017 года, будет работать главным врачом Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации. Это в Аксаковщине.
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