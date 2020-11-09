Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) разработал информационный ресурс «Электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг» (Реестр договоров).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, Реестр договоров предназначен для цифровизации риэлтерской деятельности, а именно для регистрации и исполнения договоров о сделках в сфере недвижимости в электронном виде.

При разработке Реестра договоров учтена потребность риэлтерских организаций в информации, предусматривающей более 50 запросов в разные инстанции при оформлении сделок в сфере недвижимости. Реестр договоров, разработанный на платформе общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), позволяет запрашивать необходимые сведения в электронном виде из государственных информационных ресурсов (систем), интегрированных с ОАИС: автоматизированная система «Паспорт»; «Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц)»; «Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

При последующей интеграции с ОАИС иных государственный информационных ресурсов (систем), сведения из которых представляют интерес для участников рынка недвижимости, для Реестра договоров может быть организован соответствующий доступ.

Реестр договоров размещен на технологической площадке НЦЭУ с использованием платформы аппаратно-программного комплекса динамической доверенной среды. Доступ пользователей (риэлтерских организаций) к Реестру договоров будет осуществляться по защищенным каналам передачи данных, что обеспечивает информационную безопасность, в том числе при передаче данных, распространение которых ограничено.