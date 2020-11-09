Лукашенко потребовал от решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях.

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - заявил Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой.

При этом он пообещал ФПБ поддержку на всех уровнях.

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.