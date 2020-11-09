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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ ПРОЕКТ ПРОФСТАНДАРТА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


11:54 10.11.2020

На общественное обсуждение выносится проект профессионального стандарта на вид трудовой деятельности «проектирование, эксплуатация и обслуживание облачных информационных технологий», разработанный в рамках деятельности Секторального совета квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, профессиональный стандарт раскрывает содержание трудовой деятельности, связанной с проектированием, эксплуатацией и обслуживанием облачных информационных технологий, и представляет собой совокупность обобщенных трудовых функций, направленных на проектирование, внедрение и эксплуатацию моделей распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых вычислительные ресурсы предоставляются пользователю как онлайн-сервис.

В качестве основной цели данного вида трудовой деятельности является разработка отказоустойчивых, масштабируемых вычислительных ресурсов для размещения виртуализированных сред обработки и хранения данных.

Профессиональный стандарт носит межотраслевой характер и предполагается, что он будет востребован работодателями с различными видами экономической деятельности.

Замечания и предложения по проекту можно направлять до 1 декабря 2020 г. на электронную почту .
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