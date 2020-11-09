|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ ПРОЕКТ ПРОФСТАНДАРТА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
11:54 10.11.2020
На общественное обсуждение выносится проект профессионального стандарта на вид трудовой деятельности «проектирование, эксплуатация и обслуживание облачных информационных технологий», разработанный в рамках деятельности Секторального совета квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Министерстве связи и информатизации Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, профессиональный стандарт раскрывает содержание трудовой деятельности, связанной с проектированием, эксплуатацией и обслуживанием облачных информационных технологий, и представляет собой совокупность обобщенных трудовых функций, направленных на проектирование, внедрение и эксплуатацию моделей распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых вычислительные ресурсы предоставляются пользователю как онлайн-сервис.
В качестве основной цели данного вида трудовой деятельности является разработка отказоустойчивых, масштабируемых вычислительных ресурсов для размещения виртуализированных сред обработки и хранения данных.
Профессиональный стандарт носит межотраслевой характер и предполагается, что он будет востребован работодателями с различными видами экономической деятельности.
Замечания и предложения по проекту можно направлять до 1 декабря 2020 г. на электронную почту .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
Курсы в банках
на 10.11.2020
Конвертация в банках
на 10.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте