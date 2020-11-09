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ЭКОНОМИКА РБ


С 10 НОЯБРЯ В БРЕСТЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ РЯДА ОБЪЕКТОВ


11:27 10.11.2020

Брестский горисполком принял решение об ограничении режима работы ряда объектов.

Как сообщает сайт горисполкома, в целях профилактики и предупреждения распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом 2019-nCoV, на территории Бреста с 10 ноября по 10 декабря 2020 г. отменяется работа объектов общественного питания, дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов, развлекательных и игорных заведений после 23.00 часов.

Кроме того, отменяется проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях.

Проведение мероприятий в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах, групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и иных мероприятий также отменено
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