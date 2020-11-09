Филиал «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» за январь-сентябрь выполнил программу энергосбережения на уровне 117,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», полностью выполнено задание по использованию местных видов топлива — 9616 тонн уловного топлива при плане 9512.

Потери электрической энергии в сети 0,4-10 кВ снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% и составили 7,27%.

Всего по итогам 9 месяцев отремонтировано 822,9 км сетей напряжением 0,4-10 кВ, а также 8,2 км напряжением 35 кВ. Осуществлён ремонт 303 трансформаторных подстанций.

На площади 513, 8 га выполнена расчистка 484,6 га просек по воздушным линиям электропередачи напряжением 10-330 кВ.

Кроме того, для повышения надежности электросети осуществлена замена 70,8 км провода на изолированный на воздушной линии 10 кВ, проходящей по землям лесного фонда.