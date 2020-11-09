|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОДЕЧНЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНИЛИ ПРОГРАММУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА УРОВНЕ 117,9%
11:15 10.11.2020
Филиал «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» за январь-сентябрь выполнил программу энергосбережения на уровне 117,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», полностью выполнено задание по использованию местных видов топлива — 9616 тонн уловного топлива при плане 9512.
Потери электрической энергии в сети 0,4-10 кВ снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% и составили 7,27%.
Всего по итогам 9 месяцев отремонтировано 822,9 км сетей напряжением 0,4-10 кВ, а также 8,2 км напряжением 35 кВ. Осуществлён ремонт 303 трансформаторных подстанций.
На площади 513, 8 га выполнена расчистка 484,6 га просек по воздушным линиям электропередачи напряжением 10-330 кВ.
Кроме того, для повышения надежности электросети осуществлена замена 70,8 км провода на изолированный на воздушной линии 10 кВ, проходящей по землям лесного фонда.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
Курсы в банках
на 10.11.2020
Конвертация в банках
на 10.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте