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ЭКОНОМИКА РБ
В ОТДЕЛЕНИЯХ БЕЛПОЧТЫ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЕРИП
11:00 10.11.2020
В отделениях РУП «Белпочта» временно приостановлен прием платежей по ЕРИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это связано с техническими причинами в НКФО «ЕРИП».
О возобновлении приема платежей в почтовых отделениях будет сообщено дополнительно.
РУП «Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.
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