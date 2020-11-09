ЭКОНОМИКА РБ

В ОТДЕЛЕНИЯХ БЕЛПОЧТЫ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЕРИП

11:00 10.11.2020 В отделениях РУП «Белпочта» временно приостановлен прием платежей по ЕРИП. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это связано с техническими причинами в НКФО «ЕРИП». О возобновлении приема платежей в почтовых отделениях будет сообщено дополнительно. РУП «Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.