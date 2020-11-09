За январь-октябрь на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано свыше 10 млн куб. м круглых лесоматериалов на 731 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе БУТБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы закупок выросли на 2% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном.

Рост спроса на кругляк со стороны отечественных деревообрабатывающих предприятий – одна из характерных тенденций этого года. Причем наиболее востребована балансовая древесина, пиловочное бревно и сырье древесное технологическое. Именно на эти товарные позиции приходится порядка 80% всех биржевых сделок на внутреннем рынке.

В свете предстоящих годовых торгов древесиной в заготовленном виде ресурса 2021 г., которые состоятся на БУТБ 19-20 ноября, принимаются меры по обеспечению достаточного предложения древесного ресурса и доступа на торги как крупных игроков, так и представителей малого и среднего бизнеса. В биржевой торговой системе уже зарегистрированы заявки на покупку более 4 млн куб. м круглого леса.

«Предыдущие годовые торги наглядно продемонстрировали, что отмена особых правил допуска покупателей способствует более эффективному распределению древесного ресурса. Поэтому в нынешнем году будет применяться аналогичная политика. Особые правила сохранятся только в отношении отдельных видов сырья, таких как, например, фанерное бревно мягколиственных пород, еловые балансы и пиловочное бревно твердолиственных пород. Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса со стороны белорусских деревообработчиков ведется работа по привлечению на торги поставщиков из Российской Федерации. Ряд компаний из граничащих с Беларусью регионов России уже аккредитовались на бирже», – рассказали в БУТБ.