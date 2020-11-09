ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАКУПКИ КРУГЛОГО ЛЕСА ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 23%


10:26 10.11.2020

За январь-октябрь на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано свыше 10 млн куб. м круглых лесоматериалов на 731 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе БУТБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы закупок выросли на 2% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном.

Рост спроса на кругляк со стороны отечественных деревообрабатывающих предприятий – одна из характерных тенденций этого года. Причем наиболее востребована балансовая древесина, пиловочное бревно и сырье древесное технологическое. Именно на эти товарные позиции приходится порядка 80% всех биржевых сделок на внутреннем рынке.

В свете предстоящих годовых торгов древесиной в заготовленном виде ресурса 2021 г., которые состоятся на БУТБ 19-20 ноября, принимаются меры по обеспечению достаточного предложения древесного ресурса и доступа на торги как крупных игроков, так и представителей малого и среднего бизнеса. В биржевой торговой системе уже зарегистрированы заявки на покупку более 4 млн куб. м круглого леса.

«Предыдущие годовые торги наглядно продемонстрировали, что отмена особых правил допуска покупателей способствует более эффективному распределению древесного ресурса. Поэтому в нынешнем году будет применяться аналогичная политика. Особые правила сохранятся только в отношении отдельных видов сырья, таких как, например, фанерное бревно мягколиственных пород, еловые балансы и пиловочное бревно твердолиственных пород. Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса со стороны белорусских деревообработчиков ведется работа по привлечению на торги поставщиков из Российской Федерации. Ряд компаний из граничащих с Беларусью регионов России уже аккредитовались на бирже», – рассказали в БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2020
валюта курс
EUR 3.0617
USD 2.5770
RUB 3.3442
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0617 +0.008
USD 2.5770 -0.001
RUB 3.3442 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0320
USD 2.5500 2.5600
RUB 3.3400 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте