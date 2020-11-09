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ЭКОНОМИКА РБ
С КОНВЕЙЕРА МИНСКОГО ЗАВОДА ХОЛОДИЛЬНИКОВ СОШЕЛ 40-МИЛЛИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ATLANT
09:14 10.11.2020
С конвейера Минского завода холодильников сошел 40-миллионный холодильник ATLANT.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, юбилейной моделью ATLANT стал холодильник из последней 46 серии ADVANCE (COMFORT+). В новой линейке воплощены самые передовые технологические решения, высокий класс энергоэффективности А+, большой набор дополнительных функций и полностью обновленный дизайн.
Набор инновационных технологий в новой модели холодильника позволит сохранить свежесть продуктов надолго: система Full No Frost, датчики точного контроля и поддержания температуры, отделение свежести Super Fresh Box, сосуд с возможностью регулирования уровня влажности Hydro Balance Zone.
ЗАО «АТЛАНТ» поставляет свою продукцию в 24 страны мира: Германию, Швецию, Чехию, Польшу, Нидерланды, Словакию, Словению, Венгрию, Сербию, Литву, Эстонию, Латвию, Ирак, Болгарию, Украину, Казахстан, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Молдову, Монголию.
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