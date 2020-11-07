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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭНЕРГО ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ЗАМЕНУ ОТДЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА БЕЛАЭС


18:36 09.11.2020

Министерство энергетики отреагировало на поступающие вопросы по поводу работы первого энергоблока Белорусской АЭС.

Как поясняет ведомство, на первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап «Энергетический пуск». Данный этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

«В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются, согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В понедельник утром в интернете появилась информация о том, что в воскресенье 1-й блок Белорусской АЭС перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.
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