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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛИСЬ НА 0,7%


18:04 09.11.2020

Снижение цен на вторичном рынке жилья столицы продолжается. За неделю, с 2 по 9 ноября 2020 года, индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0,7% и составил 1347 $/м2, пишет аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков — 36 $/м2, что является минимальным значение за последние 2 года.

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 12 недель.

За последние 7 дней количество объектов на рынке выросло еще на 3,1%. Динамика объёма предложения остаётся положительной уже двенадцатую неделю подряд.

Снижение цен на 0,5%-0,7% прослеживалось по всем сегментам квартир. За месяц сильнее всего подешевели 4-комнатные (-2,4%) и 1-комнатные квартиры (-2,2%).

Динамика цен в районах города была разнонаправленной. Небольшой рост наблюдался в Ленинском, Советском и Фрунзенском районах, без изменений — в Центральном и Московском. В остальных районах цены на квартиры снизились, причем заметнее всего в Октябрьском районе — за неделю сразу на 2,5%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 810 $/м2 (+1,2%), Витебск — 626 $/м2 (-0,3%), Гомель — 632 $/м2 (+0,5%), Гродно — 722 $/м2 (без изменений), Могилев — 658 $/м2 (-0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (+0,3%), Солигорск — 847 $/м2 (-0,2%), Молодечно — 747 $/м2 (-0,6%), Жодино — 725 $/м2 (+0,7%), Слуцк — 571 $/м2 (+0,1%).
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