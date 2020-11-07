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ЭКОНОМИКА РБ


НА БМЗ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОШЛО 28 ВНЕШНИХ АУДИТОВ


17:05 09.11.2020

В ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» с начала 2020 года состоялось 28 внешних аудитов, в том числе 7 аудитов системы менеджмента качества (СМК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, эта работа позволяет предприятию сохранять позиции на мировом рынке стали, а также находить новых потребителей продукции.

Наиболее значимые из проведенных инспекций — аудиты по подтверждению соответствия/продлению срока действия по требованиям стандартов ISO 9001:2015 (TUV Thuringen/Германия), СТБ ISO 9001:2015 (БелГИСС, РБ) и API Q1/ ISO 9001:2015 (Американский институт нефти, США). Заводом подтверждены также все действующие сертификаты соответствия на производство различных видов продукции.

Важно отметить, что с целью расширения рынков сбыта в текущем году завод получил сертификат соответствия на производство горячекатаного проката в бухтах по требованиям стандарта Швеции, а также расширил область действия сертификата соответствия на производство горячекатаных бесшовных труб для судостроения из углеродистых и углеродисто-марганцевых марок стали (DNV GL, Германия).

Что касается предстоящих задач, то в декабре состоится важный для завода ресертификационный аудит по подтверждению соответствия СМК требованиям международного стандарта IATF 16949:2016. Его подтверждение необходимо для дальнейшего осуществления поставок продукции, используемой для изготовления автокомпонентов. Преимущественно речь идет о метизной продукции (м/корд, ББП, РМЛ) и металлопрокате, выпускаемом на стане 850 и в сортопрокатном цехе №2.

До конца года на БМЗ также запланировано еще около десятка внешних аудитов по подтверждению сертификатов соответствия на СМК/продукцию, включая специфический аудит по продлению срока действия сертификата соответствия СМК по требованиям СТБ ISO 9001 в области проектирования и строительства.

В настоящее время Белорусский металлургический завод располагает 57 сертификатами соответствия на производство различных видов продукции, которые позволяют осуществлять поставки продукции в большинство стран ЕС, Израиль, Россию, Украину и США. К слову, за январь-октябрь БМЗ экспортировал в 51 страну более 1,7 млн тонн металлопродукции (по оперативным данным). В ТОП-5 импортеров белорусской стали по итогам 10 месяцев 2020 года вошли Россия, Германия, Израиль, Литва и Польша. В региональном разрезе более 50% от всей экспортированной заводом металлопродукции приходится на европейский рынок.
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