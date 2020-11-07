Объем экономии за счет внедренных за январь-сентябрь 2020 года энергосберегающих мероприятий в Гродненской области составил 85 тыс. т у.т. Об этом сообщила заведующий группой делопроизводства и отчетности Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Лариса Кладко.

По ее словам, с учетом экономии ТЭР от введенной 16 марта 2020 года в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 1,25 МВт ООО «Аэролайт» вблизи деревни Яселевичи Щучинского района, объем экономии ТЭР составил 85,3 тыс. ту.т., фактический целевой показатель за январь-сентябрь 2020 года выполнен и составил минус 4,3% при задании минус 3,9%.

Вышеуказанный объем экономии ТЭР достигнут за счет реализации в области крупных энергоэффективных проектов. Так, в результате строительства цеха по производству азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки с реконструкцией действующего производства КАС в ОАО «Гродно Азот» (23 мая 2019 года) экономический эффект составил 54587 т у.т.

Экономический эффект от реконструкции турбоагрегата ПТ-60-130/13 второй станции с заменой вспомогательного оборудования и генератора на РУП «Гродноэнерго» (28 мая 2019 года) составил 12224 т у.т.

Реконструкция котельной с внедрением современных энергоэффективных паровых котлов с конденсационными экономайзерами в ОАО «Волковысский мясокомбинат» (11 октября 2019 года) дала экономический эффект в объеме 416 т у.т.

В результате строительства биогазового комплекса на территории очистных сооружений ОАО «Слонимводоканал» (28 февраля 2020 года) экономический эффект в текущем году составил 147 т у.т

Ввод в эксплуатацию когенерационной установки на базе четырех газопоршневых двигателей мощностью 8,8 МВт в ИООО «Кроноспан» (29 апреля 2020 года) дал экономический эффект в текущем году в объеме 2950 т у.т.

В целом по области экономия от реализации мероприятий по приоритетным направлениям энергосбережения распределилась следующим образом:

внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве – 15549 т у.т.;

оптимизация схем теплоснабжения – 13924 т у.т.;

увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений и жилищного фонда – 1458 т у.т.;

повышение эффективности работы котельных и технологических печей – 3071 т у.т.;

внедрение автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения – 4666 т у.т.;

увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов – 2047,1 т у.т.;

прочие мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов – 36470 т у.т.

Общий объем финансовых затрат на внедрение мероприятий по энергосбережению за январь-сентябрь 2020 года составил 130921,4 тыс. рублей.