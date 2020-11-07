|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ЭКОНОМИИ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕННЫХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 85 ТЫС. Т У.Т.
16:12 09.11.2020
Объем экономии за счет внедренных за январь-сентябрь 2020 года энергосберегающих мероприятий в Гродненской области составил 85 тыс. т у.т. Об этом сообщила заведующий группой делопроизводства и отчетности Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Лариса Кладко.
По ее словам, с учетом экономии ТЭР от введенной 16 марта 2020 года в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 1,25 МВт ООО «Аэролайт» вблизи деревни Яселевичи Щучинского района, объем экономии ТЭР составил 85,3 тыс. ту.т., фактический целевой показатель за январь-сентябрь 2020 года выполнен и составил минус 4,3% при задании минус 3,9%.
Вышеуказанный объем экономии ТЭР достигнут за счет реализации в области крупных энергоэффективных проектов. Так, в результате строительства цеха по производству азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки с реконструкцией действующего производства КАС в ОАО «Гродно Азот» (23 мая 2019 года) экономический эффект составил 54587 т у.т.
Экономический эффект от реконструкции турбоагрегата ПТ-60-130/13 второй станции с заменой вспомогательного оборудования и генератора на РУП «Гродноэнерго» (28 мая 2019 года) составил 12224 т у.т.
Реконструкция котельной с внедрением современных энергоэффективных паровых котлов с конденсационными экономайзерами в ОАО «Волковысский мясокомбинат» (11 октября 2019 года) дала экономический эффект в объеме 416 т у.т.
В результате строительства биогазового комплекса на территории очистных сооружений ОАО «Слонимводоканал» (28 февраля 2020 года) экономический эффект в текущем году составил 147 т у.т
Ввод в эксплуатацию когенерационной установки на базе четырех газопоршневых двигателей мощностью 8,8 МВт в ИООО «Кроноспан» (29 апреля 2020 года) дал экономический эффект в текущем году в объеме 2950 т у.т.
В целом по области экономия от реализации мероприятий по приоритетным направлениям энергосбережения распределилась следующим образом:
внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве – 15549 т у.т.;
оптимизация схем теплоснабжения – 13924 т у.т.;
увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений и жилищного фонда – 1458 т у.т.;
повышение эффективности работы котельных и технологических печей – 3071 т у.т.;
внедрение автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения – 4666 т у.т.;
увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов – 2047,1 т у.т.;
прочие мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов – 36470 т у.т.
Общий объем финансовых затрат на внедрение мероприятий по энергосбережению за январь-сентябрь 2020 года составил 130921,4 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
Курсы в банках
на 09.11.2020
Конвертация в банках
на 09.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте