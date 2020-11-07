ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАО «МАЗ-МАН» ВЫПУСТИЛО НОВЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ


15:34 09.11.2020

СП ЗАО «МАЗ-МАН» выпустило новый полноприводный седельный тягач 8х8.

Новая машина создана по техническому заданию российской компании «Сургутнефтегаз» и сейчас проходит комплекс испытаний на НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин».

Как сообщил «Агентству Деловых Связей» заместитель директора СП ЗАО «МАЗ-МАН» по технике Владимир Лабурдов, новый седельный тягач МАЗ-МАН 747559 имеет полную массу 42000 кг с допустимой нагрузкой 27 тонн на седельно-сцепное устройство JOST 38G-1 3.5”.

На тягаче применены мосты Hande Axel с передаточным числом 5,92.

Двигатель MAN D2676LF09 мощностью 480 л.с. (Евро-5) с максимальным крутящим моментом 2300 Н*м.

Коробка передач ZF 16S2520TO, раздаточная коробка ZF WG2000/396.

Шины – размерности 16.00 R20.

Конечно же, новый седельный тягач изготовлен в «северном» исполнении и с усиленными креплениями всех агрегатов, учитывая тяжелые условия эксплуатации.

Предполагается, что седельный тягач будет использоваться для перевозки специальной строительной техники в условиях бездорожья.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.11.2020
валюта курс
EUR 3.0537
USD 2.5780
RUB 3.3365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0617 +0.008
USD 2.5770 -0.001
RUB 3.3442 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0550 3.0620
USD 2.5730 2.5780
RUB 3.3250 3.3370
подробнее

Конвертация в банках
на 09.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 91.5000 91.9000
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте