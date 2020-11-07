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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАО «МАЗ-МАН» ВЫПУСТИЛО НОВЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ
15:34 09.11.2020
СП ЗАО «МАЗ-МАН» выпустило новый полноприводный седельный тягач 8х8.
Новая машина создана по техническому заданию российской компании «Сургутнефтегаз» и сейчас проходит комплекс испытаний на НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин».
Как сообщил «Агентству Деловых Связей» заместитель директора СП ЗАО «МАЗ-МАН» по технике Владимир Лабурдов, новый седельный тягач МАЗ-МАН 747559 имеет полную массу 42000 кг с допустимой нагрузкой 27 тонн на седельно-сцепное устройство JOST 38G-1 3.5”.
На тягаче применены мосты Hande Axel с передаточным числом 5,92.
Двигатель MAN D2676LF09 мощностью 480 л.с. (Евро-5) с максимальным крутящим моментом 2300 Н*м.
Коробка передач ZF 16S2520TO, раздаточная коробка ZF WG2000/396.
Шины – размерности 16.00 R20.
Конечно же, новый седельный тягач изготовлен в «северном» исполнении и с усиленными креплениями всех агрегатов, учитывая тяжелые условия эксплуатации.
Предполагается, что седельный тягач будет использоваться для перевозки специальной строительной техники в условиях бездорожья.
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