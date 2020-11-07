В январе-сентябре 2020 года работники органов прокуратуры Минской области в ходе проверок исполнения законодательства о сохранности собственности, а также соблюдения ветеринарно-санитарных правил посетили 176 субъектов АПК региона.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Генпрокуратуре, по их итогам прокуроры Минщины внесли 85 представлений, вынесли 71 предписание и 7 официальных предупреждений. После рассмотрения актов надзора 45 работников сельхозпредприятий привлечены к административной, 394 – дисциплинарной и 990 – материальной ответственности на 116,8 тыс. рублей.

Кроме того, в регионе за 9 месяцев 2020 года возбуждено 36 уголовных дел о внесении в официальные документы ложных сведений в части реализации и падежа скота.

Например, по результатам инвентаризации на одном из предприятий АПК прокуратура Столбцовского района выявила недостачу 31 головы крупного рогатого скота (КРС). Как оказалось, заведующий молочно-товарной фермы в январе 2020 года умышленно внес в профильный отчет заведомо ложные сведения об отсутствии у него падежа КРС. После чего подписал его и направил в бухгалтерию предприятия. Мотив – создать видимость благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности.

По данному факту прокурор Столбцовского района возбудил в отношении заведующего МТФ уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Впоследствии его осудили за данное преступление к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от всех видов заработка.

В целях возмещения ущерба от падежа и недостачи скота органы прокуратуры Минской области за январь-сентябрь 2020 года предъявили в суды 18 исков на общую сумму в 6,9 тыс. рублей.

В частности, после хищения с фермы в Пуховичском районе четырех голов КРС общей стоимостью 430 рублей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Предварительное расследование по нему сейчас приостановлено. Организованы мероприятия по установлению совершившего кражу лица. И поскольку хищение животных стало возможным из-за ненадлежащим образом исполненных директором предприятия и бригадиром МТФ своих должностных обязанностей, прокурор Пуховичского района предъявил в суд иск о взыскании с них в пользу организации суммы ущерба – по 215 рублей с каждого. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Всего по предъявленным прокурорами Минщины искам с виновных уже взыскано более 2 тыс. рублей.