В Беларуси организации проявляют интерес к добровольной сертификации органической продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, есть уже и первый сертификат – документ выдан ООО «Здоровая страна» (Гродненская область, Берестовицкий район, деревня Людвиново) на рожь продовольственную и внесен в реестр производителей органической продукции на сайте Госстандарта и портале «Качество.бел» (https://organic.gskp.by/).

По информации аккредитованных органов по сертификации такой продукции – Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) и Научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук Беларуси – в процессе сертификации находятся еще три изготовителя.

За консультациями и разъяснениями требований и процедур обратились порядка двух десятков изготовителей и фермерских хозяйств из разных регионов страны.

Напомним, что Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении органической продукции» вступил в силу 18 ноября 2019 г.

В нем установлено, что органическими признаются продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, продовольственное сырье, полученные без применения химических удобрений, средств защиты, ионизирующего излучения. Также запрещается использовать земли, водоемы, подвергшиеся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами. При этом органическая продукция должна быть отделена от неорганической на всех этапах производства, параллельное производство допускается при отсутствии контакта, смешивания.

Субъект хозяйствования, физическое лицо, индивидуальный предприниматель могут заявить о том, что изготовленная и выпущенная ими в обращение в республике продукция является органической, пройдя добровольную сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия и получив право применения в маркировке знака «Органический продукт».

В Беларуси созданы условия для ее проведения. Есть нормативно-правовая база, которая регулирует как требования, так и правила сертификации, и персонал, и испытательные возможности.

Аккредитованы два органа по сертификации органической продукции: БелГИМ и Научно-практический центр по продовольствию Национальной академии наук Беларуси.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к таким органам по сертификации, является наличие у них аккредитованной испытательной лаборатории, обладающей парком современного инструментального оборудования по контролю широкого спектра веществ-«химических загрязнителей», в первую очередь пестицидов.

Получение добровольного сертификата дает основания к применению в маркировке продукции знака «Органический продукт». Он представляет собой кольцо, внутри которого расположен листок растения и изображения букв в виде надписей «Органический продукт» и «Беларусь», которые могут быть нанесены как на русском, так и на белорусском языке.

Сведения о выданных в стране сертификатах на органическую продукцию вносятся в реестр производителей органической продукции, который размещается в свободном доступе. Наличие такого ресурса позволит потребителям и другим заинтересованным сторонам осуществлять компетентный выбор органической продукции при ее приобретении, а также выявлять случаи, когда это свойство продукции заявлено необоснованно.