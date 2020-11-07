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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 107,2 ТЫСЯЧИ


13:12 09.11.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 ноября 2020 года выросло до 107,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 9 ноября зарегистрированы 107 тыс. 262 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 91 тыс. 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1011 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 983 человека, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 707 тыс. 573 теста.
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