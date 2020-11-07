В аэропорту Брест 6 ноября 2020 года ввели в эксплуатацию доплеровский метеорологический радиолокатор.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, строительство метеорологической станции на территории аэропорта в Бресте стало завершающим этапом в создании сети радиолокационных наблюдений в Беларуси.

Согласно принятому плану в декабре 2018 года, такой объект ввели в строй в Витебске, а в августе этого года - в Гродно. Сейчас в республике насчитывается пять метеорадаров (в аэропортах Минск, Гомель, Витебск, Гродно и Брест), объединенных в одну систему.

Создание единого радиолокационного поля позволит специалистам Белгидромета увеличить точность штормовых предупреждений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях. Прогнозы малой заблаговременности, до шести часов, наиболее востребованы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, строительства, сельского хозяйства, при проведении спортивных мероприятий.

"Это объект самого высокого современного уровня, который позволит нам обеспечить безопасность полетов гражданской и военной авиации и создать хорошие условия по предупреждению опасных явлений для многих отраслей народного хозяйства. Очень важно для нас это еще и потому, что мы теперь входим в единую трансграничную сеть с нашими соседями и сможем обмениваться информацией, помогать друг другу, анализировать ситуацию", - отметил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук.

Кроме радиолокаторов, в этом году планируется ввести в строй еще около полутора десятков объектов наземных наблюдений, в том числе в Барановичах и Пинске. Сеть автоматических метеорологических станций позволит повысить качество прогноза, в котором нуждаются не только отрасли народного хозяйства, но и жители страны.

"Также в Бресте и Гродно в начале будущего года мы реализуем часть программы проекта умного города. Там предусмотрена целая система датчиков, которые будут контролировать как трафик движения, так и выбросы загрязняющих веществ, СО2. Это тоже очень важно для того, чтобы местные власти могли регулировать эти потоки и планировать при хозяйственной деятельности", - дополнил первый заместитель министра.