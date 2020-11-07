Положение с реальными зарплатами по стране заметно отличается. Усиливается расслоение белорусов по доходам, в части регионов снижаются реальные зарплаты, пишут banki24.by.

Помимо Минска, в Беларуси есть 118 районов и 10 городов областного подчинения. Эти регионы дают весьма пеструю зарплатную статистику.

В среднем по стране начисленная зарплата за сентябрь составила 1 265 BYN. В пересчете на доллары это 484 USD, что является минимумом за 8 лет.

Стоит учитывать, что начисленная зарплата — это зарплата до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в ФСЗН (1%) и профсоюзных выплат. Поэтому получка на руки существенно ниже, чем начисленный заработок.

Также нужно иметь в виду, что в Беларуси растет расслоение по зарплатам. Из-за этого среднюю зарплату по стране не видят на бумаге около 2/3 наемных работников.

В Брестской области средняя зарплата в сентябре составила 1089 BYN. Самым богатым регионом области является Брест (1275 BYN), самым бедным — Столинский район (890 BYN).

Как было указано выше, это все начисленные средние зарплаты. Следовательно, получки у типичных работников региона значительно ниже.

Особый интерес представляет ситуация в Лунинецком районе, где средняя зарплата (958 BYN) упала к 2019 году (минус 0,6%). Валообразующее предприятие района — РУПП «Гранит».

В Витебской области средняя зарплата составила 1061 BYN. Зарплатный максимум региона в Новополоцке (1 434 BYN), минимум — в Шарковщинском районе (770 BYN). Также Шарковщинский район занимает последнее место по зарплатам во всей стране.

В Гомельской области средняя зарплата достигла 1131 BYN. Лидер по зарплатам — Речицкий район (1 354 BYN), аутсайдер — Кормянский район (829 BYN). В Речицком районе работают предприятия ПО «Белоруснефть», а в Кормянском районе часть территории загрязнена радионуклидами.

В Гродненской области средняя зарплата составила 1102 BYN. Больше всего начисленная зарплата в Островецком районе (1332 BYN), меньше всего — в Ивьевском (891 BYN).

В Минской области средняя зарплата достигла 1240 BYN. Самый богатый регион области и Беларуси — Солигорский район (1610 BYN). Правда, реальные зарплаты у солигорцев падают к 2019 году 2 месяца подряд. Зарплатный минимум региона располагается в Мядельском районе (920 BYN).

Примечательна ситуация с зарплатами в Жодино, где размещены мощности БЕЛАЗа. В этом городе реальная зарплата падает уже 17 месяцев подряд. Это значит, что с мая в Жодино наблюдается двойное снижение заработков. Сначала в 2019 году реальная зарплата сокращалась к 2018 году, а в 2020-м падает к низкой базе 2019-го.

В Могилевской области средняя зарплата составила 1037 BYN. Первое место по зарплатам занимает Могилев (1150 BYN), последнее — Мстиславский район (793 BYN).