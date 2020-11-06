ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ $28,6 МЛН


12:05 09.11.2020

За 10 месяцев 2020 г. экспорт молочной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) составил $28,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, около 80% этой суммы пришлось на сделки, совершенные компаниями из России.

Преимущественно закупалось сухое молоко, сливочное масло и сухая молочная сыворотка.

В структуре продаж преобладало сливочное масло - $14,9 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по некоторым позициям зафиксирован существенный рост экспортных показателей. В частности, закупки сухого молока российскими компаниями увеличились на 34% до $6,8 млн.

С точки зрения географии экспорта самой диверсифицированной товарной позицией стал технический казеин. Через БУТБ его покупали компании из пяти стран: Германии, Литвы, Польши, России и США. При этом по сравнению с прошлым годом продажи выросли более чем в три раза - до$ 3,3 млн.

В целом в последние месяцы постепенно восстанавливается спрос на реализуемую на биржевой площадке молочную продукцию. Об этом свидетельствует повышенная активность иностранных компаний.

Самый низкий уровень спроса на молочную продукцию пришелся на конец февраля - май, когда из-за пандемии COVID-19 закрыли границы крупнейшие страны-импортеры. Это негативно сказалось на динамике продаж, поскольку биржевой рынок еще не успел адаптироваться к новым условиям.

Однако уже в июне покупатели снова активизировались и объемы сделок начали расти, причем как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Такая тенденция сохраняется и сегодня. Маловероятно, что до конца года что-то кардинально изменится. Возможно, на фоне второй волны коронавируса темпы роста немного снизятся, но тренд будет по-прежнему восходящим, считают в БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.11.2020
валюта курс
EUR 3.0537
USD 2.5780
RUB 3.3365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0537 -0.0219
USD 2.5780 -0.0373
RUB 3.3365 -0.0073
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0650
USD 2.5750 2.5800
RUB 3.3320 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 09.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 91.5500 92.0000
USD/RUB 77.1000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте