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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ $28,6 МЛН
12:05 09.11.2020
За 10 месяцев 2020 г. экспорт молочной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) составил $28,6 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, около 80% этой суммы пришлось на сделки, совершенные компаниями из России.
Преимущественно закупалось сухое молоко, сливочное масло и сухая молочная сыворотка.
В структуре продаж преобладало сливочное масло - $14,9 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по некоторым позициям зафиксирован существенный рост экспортных показателей. В частности, закупки сухого молока российскими компаниями увеличились на 34% до $6,8 млн.
С точки зрения географии экспорта самой диверсифицированной товарной позицией стал технический казеин. Через БУТБ его покупали компании из пяти стран: Германии, Литвы, Польши, России и США. При этом по сравнению с прошлым годом продажи выросли более чем в три раза - до$ 3,3 млн.
В целом в последние месяцы постепенно восстанавливается спрос на реализуемую на биржевой площадке молочную продукцию. Об этом свидетельствует повышенная активность иностранных компаний.
Самый низкий уровень спроса на молочную продукцию пришелся на конец февраля - май, когда из-за пандемии COVID-19 закрыли границы крупнейшие страны-импортеры. Это негативно сказалось на динамике продаж, поскольку биржевой рынок еще не успел адаптироваться к новым условиям.
Однако уже в июне покупатели снова активизировались и объемы сделок начали расти, причем как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Такая тенденция сохраняется и сегодня. Маловероятно, что до конца года что-то кардинально изменится. Возможно, на фоне второй волны коронавируса темпы роста немного снизятся, но тренд будет по-прежнему восходящим, считают в БУТБ.
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