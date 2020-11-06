Республиканский союз туристических организаций (РСТО) инициирует принятие пакета первоочередных мер для поддержки внутреннего и въездного туризма. Письмо с соответствующими предложениями РСТО отправил в Совмин, МЭКС по туризму и Министерство спорта и туризма.

Как сказано в письме, отечественный туризм в этом году оказался в новой реальности, местами – катастрофической. С апреля по октябрь снижение объемов экспорта услуг составило 98%. Тяжело и внутреннему, но особенно въездному туризму. Негативные последствия от объективных обстоятельств – пандемия, закрытые границы и прочее – усиливаются старыми «болячками» наших производственных схем функционирования турбизнеса, в которых нарушены нормальные бизнес-связи между инфраструктурой, производителями туруслуг и дистрибьюцией – туристическими компаниями.

Обсуждение мер поддержки внутреннего и въездного туризма происходило в рамках рабочей группы при Минэкономики в июне этого года. Но реальный план этой поддержки до сих пор не осуществляется и даже не утвержден.

РСТО предлагает в самые кратчайшие сроки принять и осуществить следующие первоочередные меры поддержки отечественной туротрасли:

Предоставить субсидии для выплаты минимальной заработной платы работникам тех субъектов туристической деятельности, которые занимаются организацией внутреннего и въездного туризма. Это необходимо сделать для сохранения кадров в белорусском туризме. Потеря кадров, команд и креативных проектов – самое драматичное, что сейчас происходит в отечественном туризме. Нужно дать возможность сохранить человеческий ресурс, удержать его до весны-лета 2021 года, когда, по прогнозам, туризм начнет восстанавливаться.

Предоставить льготное кредитование субъектам туристической деятельности в объеме не менее 30% от выручки 2019 года — на развитие внутреннего и въездного туризма.

Ввести временный мораторий на отчисления в фонд социальной защиты до 31 марта 2021 года для фирм и организаций, занимающихся внутренним и въездным туризмом. Хотя бы немного гибкости от налоговой системы дадут возможность удержаться на плаву многим компаниям, которые сегодня составляют костяк белорусского въездного и внутреннего туризма.

Ввести мораторий (до одного года) на исполнение обязательств по договорам для организаций, занимающихся инкамингом и внутренним туризмом. Право пользоваться подобным мораторием еще в начале пандемии получили зарубежные партнеры наших компаний, в результате – отечественные субъекты туриндустрии оказались в долгах, поскольку деньги были уже перечислены поставщикам.

Приостановить блокирование расчетных счетов субъектов туристической деятельности указанных категорий в случаях проблем при взаимных расчетах (сроком — до одного года).

Установить на срок не менее 6 месяцев налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль, добавленную стоимость, земельного налога, налога на недвижимость и других налоговых платежей.

Снизить арендную плату на 60%. К сожалению, те арендные послабления, которые были предоставлены отечественному бизнесу на начальном этапе пандемии, практически никак не помогли белорусским турфирмам – некоторые даже были вынуждены покинуть офисы, в которых работали десятилетиями. Соответствующее постановление давало карт-бланш арендодателям, в результате собственники не всегда шли навстречу партнерам, терпящим бедствие.

Предоставить возможность получать гранты на развитие инвестиционных проектов, связанных с въездным и внутренним туризмом, а также — земельные участки для строительства объектов туристической инфраструктуры. Предпочтение отдавать отечественным инвесторам, в том числе – туроператорам.

Создать правовую основу и льготную программу для инвестирования белорусскими туроператорами в инфраструктуру. Предусмотреть дотации для тех, кто обеспечивает потоки внутреннего туризма.

Определить перечень культурно-исторических объектов, подлежащих приватизации, а также инвестиционных проектов в сфере санаторно-курортного обслуживания.

Отменить НДС на обслуживание организованных иностранных и национальных туристов. Это, безусловно, поспособствует созданию бизнес-связей между производителями туруслуг (отели, музеи, рестораны и т.д.) и туроператорами.

Рассмотреть возможность снижения ставки налога на прибыль до 10-15% для субъектов туристической деятельности, занимающихся турами по Беларуси.

Создать равные условия работы на белорусском рынке для отечественных операторов и иностранных сервисов (таких, к примеру, как Booking.com).

Поручить МАРТ провести расследование о доминирующем и монопольном положении иностранных сервисов, предоставляющих услуги по организации путешествий на рынке Беларуси.

Определить роль белорусских национальных туроператоров в обеспечении организованного внутреннего и въездного туризма.

Отменить показатели по экспорту услуг для объектов размещения и объектов экскурсионного показа. Этот момент уже много лет просто «выбивает» отечественных туроператоров из схем продажи отельного, санаторного и другого белорусского турпродукта. Необходимо, наконец, обратить внимание на проблему и создать цивилизованные конкурентные условия для отечественной дистрибьюции, создателей и поставщиков туруслуг.

Какие еще важные пункты, по мнению РСТО, надо принять и учесть?

РСТО также предлагает продлить действие сертификатов соответствия качества туристических услуг для субъектов туристической деятельности, а также сертификатов на подтверждение категорийности гостиниц («звездности»), закончивших свое действие в 2020 году, не менее, чем на один год.

Предоставить субсидии организаторам чартерных перевозок туристов на приоритетные национальные туристские территории.

Предоставить субсидии организаторам специальных туров для отдельных категорий граждан, в том числе, в рамках развития детского туризма, лечебно-оздоровительного туризма, организованных туров для лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров и т.д.

Обеспечить возмещение части затрат отечественным туроператорам на организацию новых туристических маршрутов на территории Республики Беларусь;

Предоставить субсидии в размере подоходного налога для экскурсионных и туристических поездок по стране белорусских предприятий всех форм собственности.

Обеспечивать компенсацию расходов по участию в международных выставках отечественным субъектам туристической деятельности, продвигающим въездной туризм. Направлять на эти цели денежные средства, полученные от прибытий иностранных туристов. Стоимость участия в национальных стендах достаточно высокая, туркомпаниям тяжело охватить все выставки, самостоятельно заниматься продвижением становится невыгодно и увеличивает себестоимость отечественного турпродукта.

В ближайшие три года воздержаться от принятия законодательных и иных нормативно-правовых актов, существенно изменяющих условия ведения хозяйственной предпринимательской деятельности в сфере туризма – до стабилизации и восстановления туротрасли.

Исключить любую дискриминацию в отношении национальных операторов при организации экспорта услуг со стороны поставщиков услуг или государственных органов и служб, регулирующих процесс въезда, выезда и нахождения в Беларуси иностранных граждан.

Упростить порядок выдачи туристических виз иностранным туристам по ходатайствам национальных туристических компаний.

Реализовать систему электронного документооборота при взаимодействии туроператоров и дипломатических представительств Республики Беларусь за рубежом.

Перед любыми изменениями в визовой политике или визовых правилах проводить всесторонне исследования влияния этих изменений на въездной туризм.

Перераспределить денежные средства, выделенные в 2020 году на продвижение страны за рубежом, на формирование маркетинговых программ по продвижению внутреннего туризма — с привлечением бизнеса. Проводить онлайн-выставки.

Определить правила взаимодействия Министерства здравоохранения и санэпидемстанции с туристическими бизнес-союзами — с целью согласования мероприятий по введению карантинов по возвращении, правил рассадки туристов в транспортных средствах, правил посещения музеев и т.д.

РСТО также предлагает дополнить проект программы мерами перспективного характера:

Привести номерной фонд всех средств размещения в соответствие с международными стандартами — возможно, сертифицировать наши средства размещения, опираясь на опыт курортов Чехии, Венгрии, Болгарии, Польши, Франции.

Определить четкие национальные стандарты качества предоставляемых услуг средств размещения и объектов экскурсионного показа.

Доработать бренд Беларуси, использовать его для популяризации национального турпродукта как внутри страны, так и на международных маркетинговых мероприятиях.

Ускорить признание единой̆ визы при пересечении белорусско-российской границы. Это позволило бы значительно разнообразить маршруты автобусных и авиатуров.

Обеспечить достаточное количество средств размещения и точек питания в регионах Беларуси — Бресте, Гродно и других, а также увеличить пропускную способность теплоходов на Августовском канале.

В целях поддержания и повышения имиджа белорусского турбизнеса предложить рынку больше конкурсов внутри страны, номинаций для турпредприятий, которые развивают внутренний и въездной туризм. Сегодня в Республике Беларусь есть только один конкурс — «Познай Беларусь».

Создать равные конкурентные условия для различных субъектов, развивающих национальные туристические порталы, а также системы бронирования белорусских туруслуг. В настоящий момент все преференции получает только один портал – Ветлива.бай, что не способствует конкуренции и росту качества этих важных услуг.