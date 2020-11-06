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ЭКОНОМИКА РБ


В СЛАВГОРОДЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ПО РОЗЛИВУ МЕДА


11:47 09.11.2020

ОАО «Красный пищевик» 7 ноября 2020 года запустил в юго-восточном регионе Могилевской области на территории УП «Красный пищевик-Славгород» производственный участок по розливу меда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в Славгороде ежегодно будут перерабатывать до 300 тонн меда. И причем в разном ассортименте. В планах – производство монофлерного (подсолнечного, рапсового, цветочного) и взбитого крем-меда: с клюквой, черникой, клубникой, пергой и прополисом, вишней, лимоном и имбирем и грецким орехом.

Стоимость линии составляет больше 2-х млн белорусских рублей.

На линии работают 7 человек (славгородские). Это новые рабочие места. Всего в Славгороде планируется создать около 100 новых рабочих мест.

По словам директора ОАО «Красный пищевик» Сергея Анюховского, белорусы и жители дальнего зарубежья уже успели оценить качество и полезность меда от «Красного пищевика».

«К примеру, в США первый контейнер с лакомством уехал еще в июле 2019-го, а в год американцам планируется отгружать порядка 245 тонн этого целебного продукта. Также в перспективе экспортные горизонты России, Китая, Канады, Казахстана», – подчеркнул руководитель предприятия.

Недавно бобруйская кондитерская фабрика обзавелась собственной пасекой. В Бобруйском районе на территории сельскохозяйственного филиала «Пищевик-Агро» открытого акционерного общества «Красный пищевик АгроСервис» установлены 200 пчелиных домиков. К слову, это миф, что самый качественный мед можно приобрести только напрямую у пасечников. Именно промышленная расфасовка меда гарантирует полное отсутствие в продукте вредных веществ. Самые сложные анализы образцов меда фабрика проводит в Германии.

Открытие участка розлива меда – это первый успешно завершенный пункт в реализации «Красным пищевиком» проекта «Славгород». В 2021 году здесь же будет установлена современная линия по производству жевательного мармелада, производимостью 3 тыс. тонн в год. Напомним, проект «Славгород» реализуется в рамках Указа Президента от 8 июня 2015 года №235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», а географическое расположение нового предприятия позволяет воспользоваться значительными преференциями со стороны государства, в том числе и по налогообложению.
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