За 4 года поезда городских линий перевезли более 1 млн человек на участке Минск-Восточный – Смолевичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, о востребованности маршрута можно судить по динамике пассажиропотока. В 2016 году поезда городских линий на участке Минск-Восточный–Смолевичи перевезли 184,7 тыс. человек, год спустя – 234,7 тыс., в 2018-м – уже 295,8 тыс., а в прошлом – чуть более 348 тыс. пассажиров. Непростая эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в 2020 году, незначительно снизила объемы перевозок, однако они по-прежнему остаются популярными на данном направлении.

Первый электропоезд ЭПг по данному маршруту отправился 6 ноября 2015 года. Смолевичи стали третьим после Заславля и Руденска спутником столицы, куда сегодня можно доехать поездом городских линий. Маршрут проходит по одному из самых пассажиронапряженных участков белорусской магистрали, и востребованность в данной транспортной услуге у местного населения здесь стабильно высокая. В самом райцентре проживает около 15,5 тыс. человек, многие из которых работают и учатся в Минске. Также по ходу движения до Смолевичей поезда городских линий делают 10 остановок, из них 8 – за пределами городской черты.

В дальнейших планах Белорусской железной дороги – организация движения поездов городских линий между столицей и городами-спутниками Фаниполем и Дзержинском.