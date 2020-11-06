ЭКОНОМИКА РБ

В МЭТЗ ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6-Я ЛИНИЯ ФИРМЫ GEORG

10:49 09.11.2020 На Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова введена в эксплуатацию 6-я линия фирмы GEORG. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в цеху по производству трансформаторов введена в эксплуатацию 6-я по счету линия фирмы GEORG поперечного раскроя электротехнической стали на пластины магнитопроводов трансформаторов. Это позволит обеспечить поддержание традиционно высоких объемов производства, с учетом постоянно расширяющейся номенклатуры трансформаторов, производимых предприятием.