Гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка» пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза двух транспортных средств, следовавших через белорусско-литовскую границу под видом запчастей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, согласно сведениям, заявленным в документах, из стран Евросоюза следовали автозапчасти. При проведении таможенного контроля, в транспортном средстве, отправленном на досмотр в рамках системы управления рисками, вместо заявленных кузовов обнаружены автомобили в разукомплектованном виде, что подтвердила экспертиза.

Таким образом, на территорию Евразийского экономического союза незаконно перевозились легковой автомобиль TOYOTAYARIS и грузовой MERCEDES BENZ SPRINTER, 2001 и 2006 годов выпуска, общей стоимостью 35 тыс. рублей, что в 4 раза превышает заявленную стоимость запчастей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии в частью 1 статьи 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.