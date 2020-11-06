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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ВВОЗА ПОД ВИДОМ Б/У ЗАПЧАСТЕЙ ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛИ
09:57 09.11.2020
Гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка» пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза двух транспортных средств, следовавших через белорусско-литовскую границу под видом запчастей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, согласно сведениям, заявленным в документах, из стран Евросоюза следовали автозапчасти. При проведении таможенного контроля, в транспортном средстве, отправленном на досмотр в рамках системы управления рисками, вместо заявленных кузовов обнаружены автомобили в разукомплектованном виде, что подтвердила экспертиза.
Таким образом, на территорию Евразийского экономического союза незаконно перевозились легковой автомобиль TOYOTAYARIS и грузовой MERCEDES BENZ SPRINTER, 2001 и 2006 годов выпуска, общей стоимостью 35 тыс. рублей, что в 4 раза превышает заявленную стоимость запчастей.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии в частью 1 статьи 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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