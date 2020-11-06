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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА БУДУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ


09:50 09.11.2020

Вопросы качества будут включаться в комплексные программы развития отраслей. К такому решению пришли участники коллегии Госстандарта, которая состоялась 4 ноября с участием заместителя премьер-министра Юрия Назарова, руководства министерства промышленности, концернов, центрального аппарата Госстандарта и руководителей подчиненных комитету организаций.

«Мероприятия по повышению качества дополнят направления по модернизации производств, освоению новых технологий и видов продукции, цифровизации отраслей и помогут их развитию в соответствии с современными вызовами», – высказала мнение первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола.

Далее она пояснила, что такая инициатива обусловлена тем, что в настоящее время комитет осуществляет доработку программы «Качество» на 2021-2025 годы. Один из ее разделов касается разработки отраслевых программ качества. В связи с тем, что сейчас в рамках реализации программы социально-экономического развития страны на будущие пять лет (проект дорабатывается) предусматривается разработка комплексных программ развития отраслей, целесообразно мероприятия по повышению качества включить в них. Из программы «Качество» в таком случае отраслевой разрез исключается. Это позволит более точно определить показатели развития отраслей, избежать дублирования мероприятий и оптимизировать ресурсы на их выполнение и достижение поставленных целей.

Данный подход поддержал вице-премьер Юрий Назаров, а также руководители ряда ведомств. Вместе с тем, по его мнению, если орган госуправления желает разработать и отраслевую программу, то такая возможность у него есть. При этом в комплексных программах развития отраслей важно видеть стратегию их развития, включая все организации, которые работают в той или иной сфере. При согласовании данных программ нужно, чтобы Госстандарт высказал мнение, учтены ли в них вопросы качества и современные подходы к его обеспечению.

Таким образом программа «Качество» на 2021-2025 годы будет сконцентрирована на создании условий для развития национальной инфраструктуры качества и поддержания ее на современном уровне. Этот документ коснется в первую очередь сферы реального производства и будет включать такие блоки, как: техническое нормирование, стандартизация, аккредитация, испытания; компетентность; мотивация, стимулирование, пропаганда идей качества и делового совершенства. Развитие каждого из них имеет важное значение для организаций в целом, потому что без соблюдения обязательных требований невозможно поставить продукцию на тот или иной рынок. Выполнить эти требования и обеспечить качество помогают стандарты. Имеющийся сегодня фонд нуждается в оценке научно-технического уровня, что требует серьезных усилий и средств. Без наличия соответствующих испытательных баз нельзя объективно оценить продукцию. Создание лабораторий сопряжено с серьезными затратами, зачастую они оказываются неподъемными для предприятия. Тогда при наличии соответствующего обоснования на уровне государства принимается решение о необходимости создания той или иной лаборатории, в том числе и вопросах ее финансирования.

Программа «Качество» продолжит Комплекс мер на 2016-2020 годы по стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и современных международных систем управления качеством, который сумел всколыхнуть промышленность и заставить задуматься над тем, что вопросами качества нужно заниматься системно, используя созданную инфраструктуру качества, совершенствованием которой на постоянной основе занимается Госстандарт.

Участники коллегии большое внимание уделили подходам к оцифровке показателей качества продукции, которые будут установлены в программах и контролироваться. Для этого нужен детальный анализ состояния отрасли и достижений конкурентов. В показатели развития отрасли должны попасть те, которые являются наиболее важными для продажи продукции на рынке. Здесь у каждой отрасли может быть индивидуальный и гибкий подход. Главное – обеспечение выпуска той продукции, которую готов купить потребитель.

По мнению председателя Госстандарта Валентина Татарицкого, также может быть использован и подход от предприятий, когда на основе ключевых для них показателей будут сформированы показатели для контроля на уровне отрасли.

Юрий Назаров особо акцентировал внимание на том, что самый важный уровень в производстве качественной продукции – это предприятия. Отраслевые ведомства обязаны при согласовании бизнес-планов предприятий отслеживать вопросы повышения качества.
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