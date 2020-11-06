За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему первый блок БелАЭС выдал в энергосистему Беларуси более 22 млн кВтч электроэнергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, это позволило сэкономить 6,4 млн м куб. природного газа на сумму около 1 млн долларов США.

Реактор первого энергоблока выведен на 40% мощность от проектной, что составляет 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Как проинформировал министр энергетики Виктор Каранкевич, докладывая о ходе сооружения БелАЭС, всего на территории площадью более 100 га построено 130 различных зданий и сооружений.

«С вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго — 42», - пояснил он.

По словам Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долларов США. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год.

«Срок эксплуатации станции — 60 лет с возможностью продления до 100 лет», - добавил министр.

Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них — специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.