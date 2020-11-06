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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 6,1%
09:22 09.11.2020
За январь-сентябрь 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания вырос на 6,1% к январю-сентябрю 2019 года и составил 4,2 миллиарда долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, обеспечен прирост валютной выручки в сумме 241,8 млн долларов США к уровню соответствующего периода прошлого года.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли объемы экспорта молочной продукции на 5,7%, мяса и мясопродуктов - на 12,1%, а также многих других наименований продукции.
Расширяется география экспорта отечественной продукции: с 93 до 105 страны мира. Освоен 21 новый рынок: азиатский регион (Бангладеш, Бахрейн, Индия, Мьянма, Шри-Ланка); Африка (Ангола, Гвинея, Джибути, Либерия, Мадагаскар, Мали, Марокко, Нигер, Сьерра-Леоне); Америка и Карибский бассейн (Белиз, Парагвай, Уругвай); Европейский союз (Кипр, Люксембург, Финляндия, Хорватия).
Прирост экспорта обеспечен как в страны СНГ («плюс 1,9%»), так и страны дальнего зарубежья (рост на 43,7%), в том числе в Китай. По итогам работы за 9 месяцев 2020 года экспорт в Китай вырос в 2,3 раза и достиг 187,2 млн долларов США.
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