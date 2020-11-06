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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОЕКТ ГОСПРОГРАММЫ "ДОРОГИ БЕЛАРУСИ" НА 2021-2025 ГОДЫ ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ


18:12 06.11.2020

Проект Госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, целью госпрограммы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях.

Государственная программа включает подпрограммы: «Республиканские автомобильные дороги» и «Местные автомобильные дороги».

Основные мероприятия первой подпрограммы будут направлены на реконструкцию республиканских автомобильных дорог, являющихся участками трансъевропейских транспортных коридоров, а также международных маршрутов, в том числе таких как:

М-3 Минск - Витебск; М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог);

М-8/Е 95 граница России (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) на участке Орша – Витебск;

Р-23 Минск - Микашевичи на участке Слуцк – Старобин;

Р-46 Лепель - Полоцк - граница России (Юховичи) на участке Лепель - Полоцк; Р-53 Слобода - Новосады на участке Смолевичи – Борисов.

Также на основе реализации принципов ГЧП планируется реконструировать автодорогу М-10 Граница России (Селище) - Гомель - Кобрин на участке Речица – Калинковичи.

Кроме того, планируется строительство обхода Могилева, г.п. Мир, Полоцка и Витебска.

В 2021-2025 годах будут продолжены работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга эксплуатационной надежности мостовых сооружений.

Новым разделом госпрограммы является «Безопасность дорожного движения», который включает в себя мероприятия по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Документом также предусматривается продолжение работы по обеспечению функционирования информационных систем Центра управления движением, электронного сбора платы за проезд по республиканским автодорогам, научно-техническому обеспечению дорожной деятельности, а также улучшению материально-технической базы организаций дорожного хозяйства.

Что касается второй подпрограммы, то планируется отремонтировать, реконструировать и возвести не менее 7000 км местных автомобильных дорог на основе применения современных ресурсосберегающих технологий.

Организатором общественного обсуждения проекта выступает Министерство транспорта и коммуникаций.

Замечания и предложения можно направить с 6 ноября по 6 декабря 2020 г. в Минтранс, на электронный адрес . или по телефону +375 17 359 81 66.

Подробнее с проектом госпрограммы можно ознакомиться десьз.
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