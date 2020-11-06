Главный инспектор отдела тарифного регулирования Витебской таможни Анастасия Виноградова рассказала про особенности подтверждения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, для целей соблюдения мер защиты внутреннего рынка.

Так, по ее словам, для соблюдения мер защиты внутреннего рынка, в том числе антидемпинговых мер, происхождение товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подтверждается в соответствии с Правилами определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (непреференциальными правилами определения происхождения товаров), утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии № 49 от 13.07.2018 (непреференциальные Правила).

Согласно пункту 23 непреференциальных Правил, происхождение товаров подтверждается декларацией о происхождении товара или по желанию декларанта сертификатом о происхождении товара, за исключением случаев, установленных пунктами 24 и 25 непреференциальных Правил.

Пунктом 1 статьи 30 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Кодекс) определено, что декларация о происхождении товара – это коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товару и содержащий сведения о происхождении товара, заявленные изготовителем, продавцом или отправителем страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) происхождения товара или страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) вывоза товара.

В соответствии с пунктом 25 непреференциальных Правил в случае применения мер защиты внутреннего рынка, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, обусловленных происхождением товара, происхождение аналогичных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, подтверждается сертификатом о происхождении товара. Данное правило не распространяется на случаи уплаты специальных, антидемпинговых либо компенсационных пошлин, а также при ввозе товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 150 долларам США.

Под аналогичными товарами, согласно пункту 14 непреференциальных Правил, понимаются товары, классифицируемые тем же кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) и имеющие такое же описание, как и товары, в отношении которых применяются меры защиты внутреннего рынка.

Сертификат о происхождении товара оформляется в соответствии с требованиями согласно приложению к непреференциальным Правилам.

Пунктом 26 непреференциальных Правил определено, что при наличии договоренности между таможенным органом государства-члена ЕАЭС и органом (организацией), уполномоченным третьей стороной на выдачу сертификатов о происхождении товара, о применении электронной системы верификации происхождения, позволяющей осуществить проверку выдачи сертификата о происхождении товара и достоверности содержащихся в нем сведений, оригинал сертификата о происхождении товара на бумажном носителе может не представляться по решению декларанта при таможенном декларировании товара. При этом реквизиты такого сертификата о происхождении товара должны быть указаны в таможенной декларации.

В случае непредставления документов о происхождении товара, в том числе сертификата о происхождении товара, в соответствии с пунктом 5 статьи 314 Кодекса, происхождение товара считается неподтвержденным. При этом специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины исчисляются исходя из наибольших ставок специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, установленных в отношении товара того же кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и (или) наименования.

Вместе с тем пунктом 7 статьи 314 Кодекса определено, что при подтверждении впоследствии происхождения товаров меры защиты внутреннего рынка в случаях, когда применение таких мер зависело от происхождения товаров, применяются исходя из подтвержденного происхождения товаров.