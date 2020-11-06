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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО ОБОРУДОВАЛИ ДЛЯ ПРИЕМА БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ


17:25 06.11.2020

Вестибюли станций третьей линии Минского метро оснастили турникетами с системой оплаты проезда банковскими картами и гаджетами.

Как рассказали в БПС-Сбербанке, который реализует транспортный проект, турникеты с валидаторами установлены на всех станциях.

«Банковскими картами и привязанными к ним устройствами сейчас оплачивается около 12% поездок в метро, при этом в сентябре количество таких транзакций приросло почти на треть по сравнению с предыдущим месяцем. В общей сложности за время эксплуатации сервиса в метро с его помощью рассчитались более 40 миллионов раз. С учетом такого интереса со стороны пассажиров мы совместно с нашими партнерами, Минским метрополитеном подключили и на всех станциях третьей линии необходимое оборудование для быстрой и комфортной оплаты проезда», – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская.

Платить за проезд в касание можно во всех вестибюлях новой ветки: технология стала доступна на станциях метро «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Для оплаты проезда надо приложить платежное средство к валидатору на поверхности турникета и дождаться звукового сигнала. С карточки автоматически спишется сумма, равнозначная стоимости жетона – 70 копеек. Оплата занимает всего 0,3 секунды.

Сервис «открытый». Это значит, для расчетов можно использовать бесконтактные карты международных платежных систем – Visa, Mastercard и Белкарт с бесконтактным интерфейсом. Кроме того, для расчетов можно использовать смартфон и другие устройства с поддержкой NFC.

Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте paybycard.by в разделе «Личный кабинет пассажира». Здесь можно ознакомиться с историей своих поездок, уточнить статус банковской карты в системе и получить электронный карт-чек о списаниях.

Проект реализуется банком вместе с Минским метрополитеном, IBA Group и платежными системами Visa и Mastercard. Бесконтактные расчеты банковскими картами и гаджетами также доступны в минских трамваях на 6-м маршруте и поездах городских линий Белорусской железной дороги. В сентябре банк запустил сервис Apple Express, который позволяет мгновенно оплачивать проезд в метро устройствами Apple без привычной аутентификации. Реализация транспортного проекта осуществляется без инвестиций из госбюджета и средств транспортных организаций.
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