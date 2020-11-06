На 1 ноября 2020 г. для многодетных семей открыто 91 007 депозитных счетов «Семейный капитал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 208 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 822,08 млн долларов США.

Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов США для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.

По программе «Семейный капитал» 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 8799 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 197,978 млн рублей.

В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.

На 1 ноября 2020 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 25 540 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 22 987 (90%), на получение образования – 1489 (6%), на получение медицинских услуг – 1064 заявления (4%).

Принято 24 082 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.