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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ АВТОДОРОГ


17:02 06.11.2020

В рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы на территории Могилевской области планируется реализовать проект, направленный на снижение издержек зимнего содержания автодорог на основе внедрения новых технологий, и повышающий безопасность дорожного движения. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с трудовым коллективом РУП «Могилевавтодор».

Реализация проекта запланирована на высокоскоростных платных магистральных участках дорог первой технической категории общей протяженностью более 170 км, содержание которых требует особого внимания. Это дороги: М-4 Минск-Могилев и М-5/Е271 Минск-Гомель.

В настоящее время на территории страны используются методы, основанные на внесении твердых противогололедных реагентов в виде соли и песчано-соляной смеси. Эти методы не всегда эффективны и обладают рядом серьезных недостатков, которые значительно ухудшают безопасность дорожного движения и снижают скоростной режим движения. В то же время, как отметил Александр Шумилин, предлагаемая инновационная технология применения жидких реагентов имеет целый ряд преимуществ, в том числе экономических: реагенты на основе солей хлорида натрия являются отходами производства ОАО «Беларуськалий» и имеют низкую стоимость в нашей стране. Кроме того, эта технология значительно снизит экологическую нагрузку на природу.

При применении технологий, основанных на использовании жидких противогололедных реагентов, предполагается задействовать универсальную технику белорусского производства, в том числе на базе СП ЗАО «МАЗ-МАН». В проекте также предусмотрена эксплуатация инновационного измерительного оборудования, устанавливаемого на автомобиль и позволяющего в реальном времени бесконтактным способом измерять температуру и состояние покрытия по всей протяженности дороги, а также коэффициент сцепления.

«Подобное оборудование принесет не только непосредственный эффект при зимнем содержании дорог, но и позволит использовать его в интеллектуальной транспортной системе для управления скоростными режимами, вносить корректировки в нормы распределения реагентов на отдельно взятых участках дороги и в дальнейшем распространить полученные результаты на другие регионы страны», – сообщил Александр Шумилин.

Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Могилевавтодор» (РУП «Могилевавтодор») создано в 1998 году. В хозяйственном ведении РУП «Могилевавтодор» находится более 2,5 тыс. км республиканских дорог, из которых 174 км – дороги I технической категории. В составе предприятия 9 филиалов, численность работников – около 800 человек.
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