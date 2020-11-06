Постоянная комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в январе-сентябре 2020 года по результатам антимонопольных расследований составила 6 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования (в аналогичном периоде 2019 года – 15 протоколов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сумма штрафных санкций составила 4860 рублей (за 9 месяцев 2019 г. – 28 073 рублей).

Все решения комиссии МАРТ, которые обжаловались в Верховном суде с начала 2020 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений, что свидетельствует об их объективности.

В рамках госконтроля за экономической концентрацией из 154 рассмотренных заявлений согласовано 135, отказано в согласовании – 8. В остальных случаях заявления были перенаправлены, либо отказано в их осуществлении.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков проведен анализ 21 товарного рынка. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, в январе-сентябре 2020 г. включено 105 хозяйствующих субъектов на местном уровне. В Государственный реестр субъектов естественных монополий включено 1 хозяйствующий субъект на республиканском и 1 – на местном уровне.