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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫПИСАЛО ШТРАФОВ НА 4,86 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:26 06.11.2020
Постоянная комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в январе-сентябре 2020 года по результатам антимонопольных расследований составила 6 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования (в аналогичном периоде 2019 года – 15 протоколов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сумма штрафных санкций составила 4860 рублей (за 9 месяцев 2019 г. – 28 073 рублей).
Все решения комиссии МАРТ, которые обжаловались в Верховном суде с начала 2020 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений, что свидетельствует об их объективности.
В рамках госконтроля за экономической концентрацией из 154 рассмотренных заявлений согласовано 135, отказано в согласовании – 8. В остальных случаях заявления были перенаправлены, либо отказано в их осуществлении.
Для оценки уровня монополизации товарных рынков проведен анализ 21 товарного рынка. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, в январе-сентябре 2020 г. включено 105 хозяйствующих субъектов на местном уровне. В Государственный реестр субъектов естественных монополий включено 1 хозяйствующий субъект на республиканском и 1 – на местном уровне.
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