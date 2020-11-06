Лукашенко поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт. Поручение прозвучало сегодня во время открытия третьей линии Минского метрополитена.

"В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, особое внимание надо уделить трамвайному движению.

"Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим, и это хороший транспорт", - отметил он.