ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» добилось судебного запрета на незаконное использование своего товарного знака в доменном имени.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, принятое в июле 2020 года Арбитражным судом Кемеровской области по иску ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» о запрете использования доменного имени «БЕЛАЗ» и компенсации 100 тыс. рублей и судебных издержек.

Иск был подан к ООО «Региональный склад «Трансмаш» (Кемерово) – владельцу доменного имени «запчасти-белаз42.рф». Тот факт, что компания является администратором домена www.запчасти-белаз42.рф, подтвердило ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». В ходе рассмотрения дела ответчик доменное имя изменил.

Как отмечает помощник генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» по режиму и экономической безопасности Андрей Чинкин, «компанией постоянно проводятся активные мероприятия, направленные на защиту товарного знака в интернете. Так, за последнее полугодие были заблокированы доменные имена: www.belaztula.ru, www.gamparts-belaz.ru www.gamparts-belaz.ru, www.zapchasti-belaz.ru, www.belaz-cummins.ru, www.белаз-сервис.рф, www.belaz-turbo.ru. Использование в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при отсутствии разрешения правообладателя является незаконным в силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Ранее в России был создан прецедент, когда БЕЛАЗ получил материальную компенсацию за незаконное использование своего товарного знака. Решение было принято в апреле 2018 года Арбитражным судом Хакасии. Иск был подан к компании «РосБелСервис» после привлечения к административной ответственности ее директора за незаконное использование товарного знака «БЕЛАЗ». Продукция этой компании была признана контрафактной, изъята из оборота и уничтожена.

«Незаконное использование товарного знака приводит к недобросовестной конкуренции, а также свидетельствует о причастности таких организаций к рынку неоригинальных и/или контрафактных запасных частей к карьерной технике «БЕЛАЗ», – отметил Денис Дудинец, управляющий директор ООО «БЕЛАЗ-24», официального дилера АО «Торговый дом «БЕЛАЗ». – Наш постоянный контроль за рынком позволяет исключать из оборота некачественные запасные части, имеющие отклонения от конструкторской документации и технологии изготовления, что в конечном счете снижает число происшествий, к которым приводит использование комплектующих, несовместимых с горнотранспортным оборудованием, производимым ОАО «БЕЛАЗ».

ОАО «БЕЛАЗ», Торговый дом «БЕЛАЗ» и «БЕЛАЗ-24» информируют участников рынка о своей готовности участвовать во входном контроле качества реализуемых неофициальными поставщиками запасных частей «БЕЛАЗ». По запросу потребителя на безвозмездной основе специалистами компаний будет осуществляться проверка и оценка качества запчастей.

Развитию данного направления работы будет способствовать открытый в августе в поселке городского типа Грамотеино (Беловский городской округ, Кемеровская область) «Центр технической поддержки БЕЛАЗ» – крупнейший в мире среди сервисной инфраструктуры завода по своим размерам и оснащению. Центр предназначен для технического обслуживания и ремонта карьерной техники «БЕЛАЗ» всех моделей и классов грузоподъемности с оказанием полного спектра услуг.